  • 28°C
香港時間 : 2021401日 (四) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米優惠】小米「2021米粉節」下周二開鑼　新手機Mi 11 Lite正式開售

科技 16:44 2021/04/01

分享：

小米宣布「2021米粉節」將於4月6日至12日舉行。

小米每年4月都會舉行「米粉節」，今年也不會例外，小米宣布「2021米粉節」將於4月6日至12日舉行。屆時除了可率先預訂及購買小米最新旗艦手機Mi 11及Redmi Note 10系列手機外，多款全新的生態鏈產品包括米家無線吸塵器G9、小米藍牙耳機Earbuds 遊戲版及小米真無線藍牙耳機2 SE亦將於米粉節正式發售。

【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同

【入門手機】小米旗下紅米Redmi 9T登陸香港　售$1199

小米宣布，小米2021年最新旗艦手機Mi 11、Mi 11 Lite及Redmi Note 10 Pro將會在米粉節率先開放預訂及正式開賣。其中新旗艦手機Mi 11將於米粉節期間推出兩款全新顏色：白色及特別版。其中Mi 11白色於4月6日發售、Mi 11特別版則於4月6日至14日接受預訂，4月15日發售。至於平價版Mi 11 Lite的黑及粉色將於4月6日起率先發售，藍色則將於稍後推出，建議零售價為2,199港元。

而首次採用1.08億像素主鏡頭、及120Hz AMOLED屏幕的Redmi Note 10 Pro，6+128GB版本也將會在米粉節開幕後接受預訂，並於4月15日發售，售價2,299港元。

除了手機外，多款小米產品也將會在米粉節期間發售，包括米家無線吸塵器G9、小米藍牙耳機Earbuds 遊戲版、小米無線藍牙耳機2 SE等，全於4月6日起發售。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同時小米推出手機限時優惠，由4月6日早上10時起至12日米粉節期間，於小米香港官網mi.com及小米之家購買的手機優惠包括：

  • Redmi Note 9 Pro（原價1,899港元，米粉節價1,699港元）
  • Redmi Note 9T（4+128GB版本）（原價1,799港元，米粉節價1,699港元）
  • Redmi Note 9 （4+128GB版本）（原價1,499港元，米粉節價港幣1,299港元）

另外，由今（1日）起至12日，用戶可於mi.com米粉節活動頁面領取優惠券，包括不同的手機及生態鏈現金優惠券，更多優惠詳情可於小米官網了解。

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【小米Mi 11 Ultra 實測】Mi 11 Ultra擁1.1寸背面觸控式屏幕 　主鏡頭使用Samsung GN2感光元件 （附規格）
2021/03/29
【小米Mi 11 Ultra 實測】Mi 11 Ultra擁1.1寸背面觸控式屏幕 　主鏡頭使用Samsung GN2感光元件 （附規格）
【小米11旗艦】雷軍：小米 11 Ultra是「安卓之光」　新旗艦以頂級鏡頭取勝
2021/03/29
【小米11旗艦】雷軍：小米 11 Ultra是「安卓之光」　新旗艦以頂級鏡頭取勝
【小米實測】小米旗艦新機Mi 11抵港　3月底開賣售5,699港元 （有片+多圖）
2021/03/13
【小米實測】小米旗艦新機Mi 11抵港　3月底開賣售5,699港元 （有片+多圖）
【快速充電】小米開發200W快充技術　傳今年內正式推出
2021/03/10
【快速充電】小米開發200W快充技術　傳今年內正式推出
小米 AR 香港 零售 藍牙 耳機 鏡頭 遊戲

下一篇文章

美國電商消費大增42%　更多時間留家推高維修工具需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
【小米新Logo】小米Logo設計費近240萬元？歷時三年方變圓　網民熱論：找不同
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
蘋果發布iOS 14.2.2及iPadOS 14.2.2系統更新　修補系統安全漏洞　
【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【擊敗蘋果】三星Galaxy S21系列全球熱賣　成功超越蘋果銷量排名首位
【空氣淨化】信和集團聯奧雅納　研城市空氣淨化系統2.0　概念成功實體化
【空氣淨化】信和集團聯奧雅納　研城市空氣淨化系統2.0　概念成功實體化
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）
【太空任務】SpaceX「星艦」四度試飛　再次著陸失敗炸成碎片（有片）