【小米優惠】小米「2021米粉節」下周二開鑼　新手機Mi 11 Lite正式開售

▲ 小米宣布「2021米粉節」將於4月6日至12日舉行。

小米每年4月都會舉行「米粉節」，今年也不會例外，小米宣布「2021米粉節」將於4月6日至12日舉行。屆時除了可率先預訂及購買小米最新旗艦手機Mi 11及Redmi Note 10系列手機外，多款全新的生態鏈產品包括米家無線吸塵器G9、小米藍牙耳機Earbuds 遊戲版及小米真無線藍牙耳機2 SE亦將於米粉節正式發售。

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小米宣布，小米2021年最新旗艦手機Mi 11、Mi 11 Lite及Redmi Note 10 Pro將會在米粉節率先開放預訂及正式開賣。其中新旗艦手機Mi 11將於米粉節期間推出兩款全新顏色：白色及特別版。其中Mi 11白色於4月6日發售、Mi 11特別版則於4月6日至14日接受預訂，4月15日發售。至於平價版Mi 11 Lite的黑及粉色將於4月6日起率先發售，藍色則將於稍後推出，建議零售價為2,199港元。

而首次採用1.08億像素主鏡頭、及120Hz AMOLED屏幕的Redmi Note 10 Pro，6+128GB版本也將會在米粉節開幕後接受預訂，並於4月15日發售，售價2,299港元。

除了手機外，多款小米產品也將會在米粉節期間發售，包括米家無線吸塵器G9、小米藍牙耳機Earbuds 遊戲版、小米無線藍牙耳機2 SE等，全於4月6日起發售。

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同時小米推出手機限時優惠，由4月6日早上10時起至12日米粉節期間，於小米香港官網mi.com及小米之家購買的手機優惠包括：

Redmi Note 9 Pro（原價1,899港元，米粉節價1,699港元）

Redmi Note 9T（4+128GB版本）（原價1,799港元，米粉節價1,699港元）

Redmi Note 9 （4+128GB版本）（原價1,499港元，米粉節價港幣1,299港元）

另外，由今（1日）起至12日，用戶可於mi.com米粉節活動頁面領取優惠券，包括不同的手機及生態鏈現金優惠券，更多優惠詳情可於小米官網了解。

責任編輯：曾曉汶