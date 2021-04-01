  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

市傳銀行放寬自僱人士入息審查　就連銀行都開始進取　今年樓價有機會創新高？

股樓投資 17:21 2021/04/01

分享：

樓市續旺，就連銀行也開始積極，並進取地提升估價。據中原統計的銀行估價指數（CVI ）顯示，指數由3月初的72.27點，升3月尾的82.23點，升了約14%，可見銀行愈來愈進取。及至近期，市傳有大型銀行放寬非固定收入自僱人士之入息計算，當中以花紅計算薪酬及自僱人士的入息，均不需再以八折計算，非固定入息則維持6個月平均數。

中原按揭董事總經理王美鳳說，大市轉好，近月銀行在樓按審批上更積極，估價亦加快貼市，而大型銀行放寬審批計法，料加強準買家入市信心，進一步利好樓市，預計少部份未完全恢復往常審批之銀行，將跟隨大行取消打折扣計算。

【2021新盤】星凱．堤岸料短期登場　發展商：項目為「宇宙盤」　到底有何特別？【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【有相睇】首置客破頂價買海之戀．愛炫美　兩房要逾1100萬　單位內籠如何？【下一頁

經絡按揭首席副總裁曹德明說，去年疫情打擊本港經濟，銀行為加強風險管理，在按揭批核上的準則轉趨審慎，但疫情逐漸緩和，而樓巿氣氛轉趨暢旺，料最壞情況已經過去，故相信銀行預期風險可控，對後市保持正面態度，因此逐步放寬按揭批核的準則。他續說，龍頭銀行放寬按揭措施具指標性，料其他銀行或將跟隨，對樓市有支持的作用。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【置業指南】舊樓好抵買？　入市前要小心
2020/08/30
【置業指南】舊樓好抵買？　入市前要小心
【置業指南】儲夠首期上車　借九成定八成按揭?
2020/09/06
【置業指南】儲夠首期上車　借九成定八成按揭?
物業按揭 中原地產 按揭貸款 樓價 經絡按揭

上一篇文章

環保署推「好好斗App」回收建廢計劃 深水埗區成首個試點區

下一篇文章

【疫苗接種】政府宣布下周一起恢復接種BioNTech疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑