市傳銀行放寬自僱人士入息審查　就連銀行都開始進取　今年樓價有機會創新高？

樓市續旺，就連銀行也開始積極，並進取地提升估價。據中原統計的銀行估價指數（CVI ）顯示，指數由3月初的72.27點，升3月尾的82.23點，升了約14%，可見銀行愈來愈進取。及至近期，市傳有大型銀行放寬非固定收入自僱人士之入息計算，當中以花紅計算薪酬及自僱人士的入息，均不需再以八折計算，非固定入息則維持6個月平均數。

中原按揭董事總經理王美鳳說，大市轉好，近月銀行在樓按審批上更積極，估價亦加快貼市，而大型銀行放寬審批計法，料加強準買家入市信心，進一步利好樓市，預計少部份未完全恢復往常審批之銀行，將跟隨大行取消打折扣計算。

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經絡按揭首席副總裁曹德明說，去年疫情打擊本港經濟，銀行為加強風險管理，在按揭批核上的準則轉趨審慎，但疫情逐漸緩和，而樓巿氣氛轉趨暢旺，料最壞情況已經過去，故相信銀行預期風險可控，對後市保持正面態度，因此逐步放寬按揭批核的準則。他續說，龍頭銀行放寬按揭措施具指標性，料其他銀行或將跟隨，對樓市有支持的作用。

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