涉資1.5億元 港府設2,000個短期行政支援職位予旅遊業人士



政府防疫抗疫基金創造職位計劃5月1日起為旅遊業從業員提供逾2,000個短期職位，於社區疫苗接種中心負責管理中心運作和相關行政支援，預計整個計劃涉資1.5億元。

由旅遊業界18個組織成立行政支援公司，負責招聘工作，預計提供約1,400至2,000個就業機會；合資格申請者包括導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員以及旅遊巴司機等。獲聘人士由5月1日起正式工作，為期約5個月，月薪1萬至4萬元不等，視乎相關人士全職或兼職工作和擔任的職位而定。

公務員事務局局長聶德權指，持續逾一年的疫情對香港很多行業帶來沉重打擊，旅遊從業員面對裁員及就業不足的情況，嚴重影響生計；他表示，旅遊從業員的經驗和技能與疫苗接種中心所需的管理及行政支援工作相近，預計他們只需接受短期培訓和熟習環境，便可投入中心的工作。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機