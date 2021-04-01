  • 26°C
香港時間 : 2021401日 (四) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉資1.5億元 港府設2,000個短期行政支援職位予旅遊業人士

理財智慧 21:07 2021/04/01

分享：


政府防疫抗疫基金創造職位計劃5月1日起為旅遊業從業員提供逾2,000個短期職位，於社區疫苗接種中心負責管理中心運作和相關行政支援，預計整個計劃涉資1.5億元。
由旅遊業界18個組織成立行政支援公司，負責招聘工作，預計提供約1,400至2,000個就業機會；合資格申請者包括導遊、領隊、旅行社職員、酒店從業員以及旅遊巴司機等。獲聘人士由5月1日起正式工作，為期約5個月，月薪1萬至4萬元不等，視乎相關人士全職或兼職工作和擔任的職位而定。
公務員事務局局長聶德權指，持續逾一年的疫情對香港很多行業帶來沉重打擊，旅遊從業員面對裁員及就業不足的情況，嚴重影響生計；他表示，旅遊從業員的經驗和技能與疫苗接種中心所需的管理及行政支援工作相近，預計他們只需接受短期培訓和熟習環境，便可投入中心的工作。　

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 潘曉豐

疫情 裁員 旅遊巴 行政 兼職 全職 導遊 司機 香港 財務自由

上一篇文章

【東張西望】裝修工程爛尾 詐騙手法層出不窮 8苦主被騙近百萬

下一篇文章

【筍盤推介】 鐵路沿綫上車之選 2房單位間隔夠大 首期低至50萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑