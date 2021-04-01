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日男網絡欺凌木村花問「幾時死」只罰631蚊

環球社會熱點 16:50 2021/04/01

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日本一名男子曾對木村花網絡欺淩，但法院只對這名男子判處9,000日圓（約631港元）的罰款。

曾參加Netflix真人騷的日本女子摔角手木村花，去年5月自殺身亡。日本一名男子曾對木村花網絡欺淩，留言問木村花「幾時死？」他早前被控侮辱罪，但法院只對這名男子判處9,000日圓（約631港元）的罰款，被網民質疑判刑過輕。

Netflix《雙層公寓》木村花離世 日本擬修例遏網絡欺凌 【下一頁】

Facebook難查網絡欺凌 朱克伯格：部分言論未必違法 【下一頁】

法新社引述東京檢察官辦公室發言人指，法院於木村花去世後，對一名年約20多歲的男子作出簡易程序定罪。據悉，這名男子曾於網上發表欺淩木村花的言論，包括批評木村花的性格可怕和不值得活下去，又留言詢問木村花「幾時死？」

警方於去年12月拘捕這名男子，並以侮辱罪起訴他，但沒有透露他的身份。東京法院周二（3月30日）作出判決，向他罰款9,000日圓。

英國王室委託外界律師行 查梅根欺凌 【下一頁】

法院對這名男子的判決於社交媒體Twitter上引起爭議。有網民留言指，如果這名男子繳交9,000日圓就能脫身，憂慮輕罰會令網絡欺凌者數量增加。有網民就形容法院的判決極錯，及無法彰顯正義。

木村花曾參演Netflix戀愛真人騷《雙層公寓》，曾因摔角戰衣被洗至縮水甩色，而跟成員發生爭執，更因此在網絡上遭受大量攻擊。木村花其後被發現於家中割脈自殺，她生前曾在社交平台表示每日都收到近百個攻擊她的留言，又指自己不想再生存下去。

責任編輯：鄭錦玲

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