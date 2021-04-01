【英國王室】名媛作家爆料 揚言知道邊個被指歧視梅根

英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪期間透露，有英國王室成員憂慮兒子阿奇（Archie）膚色黝黑，暗示王室有種族歧視問題，但拒絕透露該英國王室成員身份。梅根言論引來外界關注，民眾紛紛猜測究竟是哪位王室成員。有研究英國王室名媛作家聲稱，該王室成員是由始至終反對哈里娶梅根的安妮公主。

現年71歲的英國社交名媛作家坎貝爾（Lady Colin Campbell），已經出版8本關於英國王室的書籍，當中戴安娜王妃生平一書更於1992年登上《紐約時報》暢銷排行榜。

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坎貝爾近日在YouTube 上載一段38分鐘的影片，講述她個人對英國王室近期事件的想法。她聲稱，梅根在專訪中提及或有種族歧視的王室成員是安妮公主，而歧視事件只是一場誤會，揚言雖然安妮公主始終堅決反對梅根嫁入王室，但原因據說是關於梅根個人品格。

坎貝爾聲稱，自己已經知道梅根近所指的王室成員身份一段時間。雖然安妮公主之前一直沒有被提及，但她卻最反對對哈里娶梅根。安妮公主始終認為，現年39歲的梅根與王室格格不入。隨著哈里和梅根的感情發展，安妮公主更了解梅根，更加堅定梅根「不適合」（unsuitable）王室想法。

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坎貝爾稱安妮公主曾以「品行和性格」（conduct and character）為由，反對哈里與梅根交往。但哈里卻將安妮公主的擔憂，解讀為對梅根種族的歧視。坎貝爾夫人更指自己由三個消息來源，證實兩者間的對話被扭曲解讀。安妮公主當時就認為，如果兩人結婚並育有孩子，將會衍生更大的問題。

坎貝爾指責梅根以膚色作為武器，並「經常打種族牌」（constant playing of the race card），但哈里卻曲解家人憂慮兩人關係的真正原因。她表示安妮公主從未憂慮梅根的膚色問題，只是擔心梅根不能夠亦缺乏決心欣賞兩國文化上的差異，導致未能尊重即將加入的英國王室家庭。

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坎貝爾指梅根對王室家庭十分著迷，和英女王以及查理斯王子（Prince Charles）關係良好，但明顯地和其餘所有王室成員關係一般。安妮公主更認為梅根不斷「公然要求關注」（flagrantly attention-seeking），忍受不了梅根不停地說「我、我、我」（me, me me），很快便對梅根失去興趣。

責任編輯：李俊儀