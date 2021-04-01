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【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價

理財智慧 19:57 2021/04/01

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不少人在大學時都會做兼職，賺取一些日常花費。在台灣，就有一名大學生從事Foodpanda外送員的兼職工作，更成功賺取第一桶金，令他開心大喊「財富自由」。該大學生在台灣討論區發帖，指自己在在大一暑假時開始到Foodpanda工作，工作了21個月，事主總共賺了約84萬台幣（約228,910港元），並指有希望在入職兩週年賺到第一桶金，實現財富自由。帖文引來不少網民留言，不少網民都不同意他的做法，並指「青春無價」，叫他好好珍惜做學生的時光。

【薪酬調查】政府最新統計 去年第4季港人平均薪金升1.8％　8大行業平均月薪一覽　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】上司突然問想加多少人工 事主憂是在試探他　結果大有驚喜　網民建議：直接說想翻倍　【下一頁

帖文一出，不少網民都建議事主應多留點時間給自己，「青春無價」，「打工時間太長了，青春無價，多出去玩玩吧」、「太花時間了，你不還是學生嗎」、「這樣你休學跑熊貓應該會更快賺到一桶金」、「一桶金就想財富自由，太單純了吧，真可愛」、「還是要多點時間給自己的學業跟興趣，要不然你也是在浪費錢」、「應該把時間留給課業上，難道一輩子打工？」

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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