  • 27°C
香港時間 : 2021401日 (四) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯合國指北韓屢違制裁及協定 盜近24億虛擬貨幣開發核武

環球社會熱點 17:24 2021/04/01

分享：

聯合國宣布經濟制裁北韓後，外界認為北韓經濟會大受打擊，可能阻礙其發展核武。但北韓近日兩度試射導彈，使人憂慮制裁是否真有其效。據聯合國安理會旗下對北韓制裁委員會專家小組報告發現，北韓近年屢次違反制裁，包括發動黑客攻擊盜取超過3億美元（約24億港元）的虛擬貨幣，並通過中國的非法虛擬貨幣交易所套現用於研發核導彈。此外，報告指北韓最少有兩個核武及鈾濃縮工廠仍在運作，違反國際規定。

金與正斥文在寅強盜邏輯 再笑南韓「美國產鸚鵡」 【下一頁】

韓聯社引述周四（1日）發表的報告指出，北韓黑客從2019年至2020年11月期間，入侵境外虛擬貨幣交易所及大型金融機構官網，盜取3.164億美元（約24.6億港元）虛擬貨幣，並通過中國境內的非法虛擬貨幣交易所套現，資金全數用於研發核武器。北韓亦透過合作公司海外帳戶、香港影子公司、銀行派駐人員及虛擬專用網路入侵國際金融系統，非法謀取利益。

報告引用另一成員國提供的數據指，北韓違反聯合國對其進口精煉油和石油的限制。北韓於去年1至9月期間進口煉油製品121次，數量遠超制裁決議規定的每年50萬桶。運送石油方式主要利用大型油輪或駁船，將煉油製品直接運至當地，甚至出現冒用其他船隻登記證等方式，規避國際社會監視的手法也變得更加隱蔽。

拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度 【下一頁】

另一方面，北韓利用船隻向中國等地非法出口多達250萬噸媒炭。衛星照片顯示，去年6月17日有40多艘北韓船隻在中國寧波舟山港一帶卸載煤炭，以換取援助物資回國。

報告續指，北韓無視制裁持續開展核武器研發活動，雖然北韓於2018年5月公開聲稱暫停豐溪里核試驗場運作，但據悉試驗場現時仍部署維護人員。北韓位於寧邊核設施的鈾濃縮工廠仍在運作，以及繼續建造試驗用輕水反應堆。

責任編輯：郭麗明

相關文章

北韓宣布斷交 馬來西亞關閉駐平壤大使館（第二版）
2021/03/19
北韓宣布斷交 馬來西亞關閉駐平壤大使館（第二版）
北韓連射兩枚短程導彈 拜登仍期待與金正恩對話
2021/03/24
北韓連射兩枚短程導彈 拜登仍期待與金正恩對話
北韓再射導彈 菅義偉斥威脅區域安全
2021/03/25
北韓再射導彈 菅義偉斥威脅區域安全
拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度
2021/03/26
拜登警告北韓若再升級將回應 強調會保持開放態度
拜登首場記者會6大重點 對中國北韓立場要留意
2021/03/26
拜登首場記者會6大重點 對中國北韓立場要留意
網絡熱話 政治 虛擬貨幣 黑客 制裁 北韓 核武 聯合國 石油

上一篇文章

網球手3枚以太幣「賣身」做NFT人形廣告板

下一篇文章

【英國王室】名媛作家爆料 揚言知道邊個被指歧視梅根
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
拜登料先推2萬億基建方案 訂8年美國就業計劃
拜登料先推2萬億基建方案 訂8年美國就業計劃
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間17:00）
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
哈里梅根「口疏」亂爆私隱 料難打入美國上流社會
【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用
【新冠疫苗】世衛指國藥和科興有效 或加快准予緊急使用