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【新股IPO】錢大媽密密擴充為上市？　傳錢大媽將來港上市 集資最多5億美元

股樓投資 16:43 2021/04/01

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近年在本港大肆擴張的社區生鮮連鎖店錢大媽，相信很多人走在街上都見得到，尤其門口掛著一個「不賣隔夜肉」的招牌作招徠；錢大媽的開店步伐就猶如便利店一樣，彷如總要有一間在你左近，目前在香港約有超過30間分店。而據其的開店步伐，市場早有傳是為上市鋪路。

嗶哩嗶哩9626自稱是百度9888？　央視狠批：不可原諒，見【下一頁】

然而，據內媒報道，錢大媽正計劃在香港上市，集資最多5億美元。而此前錢大媽已完成5輪融資，估值介乎85億至100億元人民幣。錢大媽最新一輪融資為2019年12月，參與的包括有京東（09618）旗下資本追投、光源資本、基石資本等參與，融資近10億元。

錢大媽品牌的運營主體為廣東地區，公司於2014年5月註冊，主營業務為社區生鮮店，其門店售賣肉品、蔬菜、水果等商品，其特色商品為黑豬肉，以「不賣隔夜肉」為廣告錢大媽目前共有3000家門店，當中有1500家集中在廣東省。

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章


錢大媽佈局以廣東地區為主，在全國擁有超過1700家門店；據悉，至今已經歷完5輪融資，

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記者：張以正

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