美國電商消費大增42%　更多時間留家推高維修工具需求

▲ 疫情加速電商習慣 美零售商網上缺貨率大增

疫情加速電商發展，Adobe日前發表的研究指出，美國電商消費總額去年按年大增42%。

Adobe日前發布《數碼經濟指數：新冠疫情下的報告》，根據美國實時電子網上交易的數據進行分析，預計2020年全年美國網上消費總額為8,130億美元（約6.3萬億港元）。報告估算，疫情讓消費者在網上增購更多商品以滿足日常需要，為美國電商帶來1,830億美元的額外收益，而按目前的增長率預計，今年全年電商消費總額將高達8,500億至9,300億美元，即增長約4.6%至14.4%。

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報告指出，疫情也大增零售商在電商的供貨壓力，去年7月產品缺貨率，較疫情爆發前高出3倍，而至今年1月，更增至4倍。Adobe訪問1,000多位美國消費者反映，雜貨、醫療用品及寵物產品的缺貨率更高。

踏入新一年，美國疫情仍然嚴重，消費者留家時間增加，反映在商品消費習慣上，家居維修工具的銷售在今年首兩個月較去年同期增長60%，而服裝類則較其他主要類別落後，僅增22%。

網上落單門市取貨的方式愈來愈受歡迎，今年2月相關定單的數量就較去年同期增加67%，報告分析，有3成美國網上消費者表示較喜歡在門市或路邊取貨，與消費者正尋求更具保障的購物模式或避免運送延誤的心態相符。另外，先買後付這種新興付款方式亦正在蓬勃發展，零售商提供更多「先買後付」的選項，今年首兩月採用這種付款模式的訂單較去年同期大增2.2倍，而且這些定單的消費額亦較其他高出18%。

值得一提，過往消費者較傾向趁感恩節等購物旺季在網上購物，但因為網購成為疫情期間日常活動，報告發現假期期間的銷售表現明顯遜色。其中，去年感恩節至網絡星期一的五天假日購物季，電商交易總額較去年同期減少了 9%。

責任編輯: 周俊霖