【新股IPO】攜程9961即日招股每股上限333元　入場費約1.68萬元（第三版）

▲ 【新股IPO】攜程已獲聯交所批准赴港第二上市 集資約156億元

攜程 （新上市編號：09961） 開始招股。內地最大網上旅遊服務平台攜程Ctrip（美：TCOM）早前過港交所上市聆訊，啟動赴港第二上市。攜程是次將發售約3,163.6萬股，每股發行價不高於333元，以每手50股計即入場費約16817.78元，攜程最多集資105.3億元。攜程公開招股由4月8日至4月13日中午，預計13日定價、19日掛牌。

攜程美股於周三（7日）股價跌3.41%，收報38.81美元，折合約302港元，較香港招股上限價低9%。

至於持攜程11.5%的第一大股東百度 （09888） 承諾90日禁售期。攜程保薦人為中金、高盛及摩根大通。根據攜程初步招股書披露，旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。

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截至2021年2月底止，百度為第一大股東，擁有11.5%股權；創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7%；騰訊 （00700） 大股東Naspers持股約5.5%。

按圖看攜程業務及發展歷程

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2020年收入大減49% 虧損33億元

攜程從2018年至2020年期間，總收入分別為311億元（人民幣，下同）、357億元、183億元，值得留意2020年總收入按年大減49%主要是因為新冠病毒疫情在中國及全球的負面影響。當中，住宿預訂及交通票務業務為收入來源，該兩大業務合共收入佔比達8成以上。

攜程來自大中華市場的總收入分別佔總收入約90%、87%及93%。來自國際市場的總收入分別佔 10%、13%及7%。

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攜程於2018年及2019年分別錄得淨利潤11億元及70億元，2020年淨虧損33億元，主要是由於新冠病毒疫情對國內及國際的旅遊限制，從而影響收入。過去三年，毛利率分別為80%、79%及78%。

截至2020年12月31日，攜程在中國300多個城市擁有約6,000家以輕資產模式運營的線下門店。

（第二版：新增招股書內容）

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編輯：陳韻妍