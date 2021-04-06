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【新股IPO】攜程擬本周啟動招股集資約156億元　大股東百度持股11.5%（第二版）

新股IPO 20:14 2021/04/06

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【新股IPO】攜程已獲聯交所批准赴港第二上市　集資約156億元

內地最大網上旅遊服務平台攜程（美：TCOM）已過港交所上市聆訊，赴港第二上市，保薦人為中金、高盛及摩根大通。有消息人士向本報透露，攜程將於本周啟動招股。早前有報道指，攜程計劃4月在港上市，集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

百度為大股東持股11.5%

根據攜程初步招股書披露，旗下擁有四大在綫旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。

截至2021年2月底止，百度（09888）為第一大股東，擁有11.5%股權；創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7%；騰訊（00700）大股東Naspers持股約5.5%。

2020年收入大減49%　虧損33億元

攜程從2018年至2020年期間，總收入分別為311億元（人民幣，下同）、357億元、183億元，值得留意2020年總收入按年大減49%主要是因為新冠病毒疫情在中國及全球的負面影響。當中，住宿預訂及交通票務業務為收入來源，該兩大業務合共收入佔比達8成以上。

攜程來自大中華市場的總收入分別佔總收入約90%、87%及93%。來自國際市場的總收入分別佔 10%、13%及7%。

攜程於2018年及2019年分別錄得淨利潤11億元及70億元，2020年淨虧損33億元，主要是由於新冠病毒疫情對國內及國際的旅遊限制，從而影響收入。過去三年，毛利率分別為80%、79%及78%。

截至2020年12月31日，攜程在中國300多個城市擁有約6,000家以輕資產模式運營的線下門店。

（第二版：新增招股書內容）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具   

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編輯：陳韻妍

港股 攜程（美：TCOM） IPO

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