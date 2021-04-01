【疫苗接種】政府宣布下周一起恢復接種BioNTech疫苗

BioNTech復必泰疫苗上周三（24日）因發現疫苗的封蓋包裝有瑕疵因而宣布暫停接種。香港政府今日(1日)宣布下星期一起將恢復為巿民接種BioNTech疫苗，而原先已預約的巿民將獲政府重新安排接種時間。

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公務員事務局局長聶德權表示復必泰今日向政府提交的中期調查報告中，疫苗並無品質及安全問題，再加上新一批大約30萬劑的BioNTech疫苗預計於明日抵港，因此在下星期起開始恢復為巿民接種BioNTech，屆時將有21間社區接種中心提供疫苗注射。

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已預約4月5日接種BioNTech的巿民，可以按原定預約的時間到所屬中心進行接種，毋須再次預約。而原定預約在4月4日或之前接種第二劑BioNTech的巿民，政府將在4月5日至4月10日期間為受影響的市民預約接種。而原約在3月24日至4月4日期間接種第一劑疫苗的巿民，政府也將提供新的接種時間，如未能按時接種，可於本周六早上9時起在網上取消原定預約的時間，並預約新的時段，上述兩類人士於明天起會收到電話短訊，通知有關預約詳情。

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責任編輯：羅浩濂

