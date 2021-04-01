【港元定期存款】恒生7天港元定存享5厘息 高息王優惠直至6月底

▲ 恒生把7天短存享5厘延長至6月底，頓變冠全城的高息王。

季結過後，一如市場所料，高息港元定期存款息率爭相下架，包括集友今天（4月1日）取消7天享6厘的超高息，滙豐（HSBC）亦撤7天短存5厘息。滙豐發言人今早回應本報查詢指，該行有關外幣兌換及定期存款的優惠息率，最新的安排已沒有區分新舊資金要求，故再沒有提供新資金1周存期額外享1厘，以及1個月獲額外享0.5厘的年利率優惠。

但發言人強調，滙豐並非下調息率。而旗下最新息率，可參考公司網站。

多間港銀推不少高息港元定存，詳悄可按下圖了解

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

現時滙豐7天短期港元定存最高為年息4厘，1個月港元定存年息是1厘，跟中銀香港（02388）看齊。但龍頭行的入場費為3萬元，較中資行的5萬元低，兩間發鈔行皆須指定外幣先作兑換，才享最高特惠息。

此外，本周至少4間大小銀行撤港元定存特高息，繼工銀亞洲把3個月港元定存享3厘、以及信銀國際相同短存有1.2厘，皆於昨天（3月31日）到期不再續。

人民幣半年定期存款息率高達2.45厘【下一頁】

如此一來，市面冠絕全城息竟罕有落在恒生（00011）身上，因該行連環出招，既把7天短期港元定存享5厘的截止期，由3月底延長至6月底，且降低門檻，從10萬元驟削一半至僅得5萬元，但要求兑換貨幣才享優惠。

而4月開局的最新形勢，3個月港元定存年息以富邦的1厘居首，半年及1年期的港元定存年息，皆以騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank）提供0.7厘稱霸。至於招商永隆今天新推半年期港元定存享0.37厘年息，起存額1萬元，似拉近同業的距離。

專家料，季結後存息暫易跌難升，畢竟一個月拆息兩連挫，今天乍現0.12厘的兩個月低位。再者，2月份港元存款雖驟減逾萬億元，只是主要受新股活動影響，而非走資，何況眼下IPO熱潮暫似有降溫，俱令銀行毋須搶存撲水。

相關文章：【英鎊定期存款】英鎊10厘高息定存最後倒數 追息族季結前搶乘尾班車

【美元定期存款】美元定存息最高9厘 憧憬挾淡倉博滙息雙賺

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪