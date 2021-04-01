【疫市筍工】玩具槍品牌Nerf聘「TikTok總監」　專責製作短片月薪7.7萬

▲ 近日Nerf宣布，現正招聘「TikTok總監（Chief TikTok Officer）」，負責製作TikTok短片宣傳品牌，月薪10000美元（約7.7萬港元）。

新冠肺炎疫情影響下，不少企業都實施在家工作政策，網上平台的使用率急升。玩具槍品牌Nerf就看準機會，打算從社交平台TikTok入手，拓展宣傳渠道。近日Nerf宣布，現正招聘「TikTok總監（Chief TikTok Officer）」，負責製作TikTok短片宣傳品牌，月薪10000美元（約7.7萬港元）。

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Nerf近日在招聘網站上刊登招聘廣告，Nerf全球品牌戰略和營銷高級總監Teresa Pearson在聲明中指出，Nerf的營銷團隊打算步入TikTok的世界，該企已準備好將資源給予一位才華橫溢的創作者，來營運Nerf的TikTok帳戶。

據招聘廣告提到，Nerf的「TikTok總監」主要職責是與Nerf全球營銷團隊和夥伴合作，為Nerf在TikTok上製作內容，並每月發放約10至12條短片。另外也需要每周與Nerf營銷團隊開會，討論TikTok的熱門趨勢並藉此進行創作。同時，獲聘者也需要利用創意思維和消費者見解，加入到Nerf在TikTok舉行的活動中。

Nerf也指，獲聘者必須要有五大條件，包括：「愛Nerf」、「愛TikTok」、「認真創新」、「懂得尋找共鳴」以及「幽默感」。

資料顯示，獲聘者將會在4月中旬開始工作，為期3個月，每月可獲10000美元薪酬。同時，該職位主要是遙距工作，每周需要透過視像會議程式開會。對此職位有興趣的讀者，只要在TikTok上關注Nerf，並使用TikTok發布與Nerf相關的內容，並在文中#NerfApplication和@nerf即申請完成。

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責任編輯：曾曉汶