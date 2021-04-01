▲ 【Archegos斬倉】瑞穗：盈測未受影響 三菱日聯金融：料虧損21億元

外電引述消息人士報道，日本金融機構瑞穗正調查該行會否因老虎基金前基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital倒閉而蒙受重大損失。瑞穗周四發聲明指出，未見任何可能影響其盈利預測的問題。

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Archegos斬倉 摩通：涉事銀行損失或高達780億元【下一頁】

外電引述消息指，雖然瑞穗沒有提供全套的主經紀服務，但該行有向Archegos提供了相當金額貸款，其潛在損失可能與日本最大銀行三菱日聯金融集團（MUFG） 相似。MUFG 此前表示，與一名美國客戶相關虧損估計約2.7億美元（約21.1億港元），將打擊下季業績。

另外，《彭博》引述知情人士報道，德意志銀行上周五通過私下交易賣出約40億美元（約312億港元）涉及Archegos Capital爆倉的持股，避過巨額虧損的危機 。據悉，其中一位買家是歐洲最大的對沖基金經理之一的Marshall Wace。

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編輯：吳敏芳