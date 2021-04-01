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上車客睇樓2日　見單位「合眼緣」即落訂　斥630萬購入嘉湖山莊3房

股樓投資 16:33 2021/04/01

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樓市旺勢持續，促使買家加快入市，最近市場再錄火速入市個案。中原地產天水圍副區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊麗湖居9座高層G室於近日成交，買家為區內上車客，睇樓兩日即落訂買樓。

代理指，上述單位實用面積547平方呎，三房一廁間隔，以630萬元沽出，實用呎價11,517元。買家對其開揚景致及雅致裝修感滿意，眼見市況暢旺，睇樓即日迅速拍板承接。據悉，原業主於2010年以171萬元買入單位，持貨11年，帳面獲利459萬元，物業升值約2.7倍。

延伸閱讀【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股【下一頁

    點擊圖片放大
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文家輝同時指，整體入市氣氛持續旺盛，嘉湖山莊3月交投價量齊升，共錄得63宗成交，按月上升26%；其平均實用呎價約11,100元，按月升1.2%。市場預期第二季樓市市況向好，樓價及成交量將會進一步上升。

【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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