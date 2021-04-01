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【MPF】3月份MPF平均蝕1.2% 整體回報連升勢頭斷纜

Hot Talk 15:36 2021/04/01

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3月份MPF平均蝕1.2%

4月開局港股急升逾300點，打工仔緊盯會否由頭升到尾，畢竟近期市况甚反覆，通常是月初開門紅升市，但月中已轉跌。如上月的跌市，便拖累強積金(MPF)整體回報連升5個月終斷纜，據MPF專家、積金評級公司的統計，3月份平均負回報1.2%，令MPF總資產倒蝕達192億元，總規模縮水至1.15萬億元。不過，基金無論賺蝕，以目前開支比率不跌反升，由去年底的1.44%升至1.45%，受託人按理仍穩袋約166億元。

MPF開支比率不跌反升

此外，2月底MPF總額曾創新高，據積金評級公司及駿隆的統計，皆指上月MPF總額為1.173萬億元。如再以基金開支比率（FER）為1.45%，即服務提供者合共賺取逾170億元，亦刷新紀錄。

要是再對比去年底，供應商共淨袋約164億元，即使經歷今年3月的跌市，MPF由賺變蝕，打工仔的身家蒙受損失，人均輸逾4300元。可是，受託人仍袋袋平安，以3月賺166億元計，由此推斷，業界在今年首季合共已多賺6億元。

中港基金急跌，累上月MPF蝕逾百億【下一頁

分析預計，市場較難藉競爭而令受託人減價，畢竟駿隆指，截至2月底10大MPF經營者的市佔率高達九成半，5大更瓜分近七成市場份額。難怪有網民呻，上班族的血汗錢有任人宰割的「強逼金」印象，及至積金易(eMPF)中央數碼化平台於2015年全面啟用，收費才有望大幅下調。

相關文章：【MPF】去年第3季永久離港提取MPF　涉17億創新高

【MPF】MPF懶人基金波動市受捧　累計吸資693億

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : MPF

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