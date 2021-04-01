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拜登公布2萬億基建方案　美元美息易升難跌

宏觀解讀 15:18 2021/04/01

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繼簽署高達1.9萬億美元的疫情紓緩法案後，拜登公布2萬基建方案的細節，並計劃將企業稅從21%提升至28%作為方案融資，由於共和黨人反對加稅，預計該方案將難以直接在國會獲得通過，並面臨一輪討價還價的過程。方案公布後，美滙指數在93.3水平整固，10年期美債債息維持在1.7%以上。筆者認為美元仍有上行空間，在強力財政政策刺激下，美國經濟復甦已經成形，未來數月經濟數據將會異常強勁。聯儲局不打壓債息上升的立場，亦是造就強美元的因素。事實上，一旦美元重新陷入下跌漩渦，外資不敢買入美債導致美債息飆升，美國經濟將會面臨重大風險，因此維持美元穩健將是拜登推行強刺激政策的成功關鍵。

美元強勢下人民幣回調至6.58的4個月低位，但人民幣一籃子指數仍然穩健。中國3月份製造業採購經理指數反彈強勁，顯示上月數值回調主要是春節因素所致，投資者對中國經濟復甦仍然樂觀。非製造業採購指數反彈更為強勁，將利好未來數月的消費數據。中國疫情控制得宜，預期本年度增長動力仍然穩健，市場消化美國經濟增長上調的因素後，在全球主要經濟體中，中國經濟增長動力將維持領先，人民幣貶值潮重臨的風險仍然較低。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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