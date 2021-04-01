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【大行點睇】大和重申呷哺呷哺買入評級 料旗下品牌湊湊潛力被低估

股樓投資 16:57 2021/04/01

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大和發表研究報告指，呷哺呷哺（00520）去年錄得純利1100萬元人民幣，為盈警中預期的1000萬至2000萬元人民幣的低位。大和將呷哺呷哺的目標價由23元下調至22元，重申買入評級。

【中芯981】中芯去年純利增兩倍 被美列入涉軍企業清單 為前景添不確定性  詳情請看[下一頁]

大和表示，公司收入按年跌9.5%至55億元人民幣，主品牌呷哺呷哺收入按年跌26%至35億元人民幣，而高端品牌「湊湊」的收入則摟年升36%至16億元人民幣。去年疫情下，兩品牌的同店銷售分別按年跌23.9%及9.5%。

【大行點睇】去年底吹摩笛後股價升近五成 大摩再預計呢隻股30日內跑出？  詳情請看[下一頁]

該行指，今年首季呷哺呷哺的同店銷售受到內地的零星爆發個案影響，雖然疫情於2至3月逐漸受控，但仍低於2019年的水平。管理層亦計劃優化其加工設施以供內部使用，並探索其他產能用於其他肉類產品的可能性，以降低成本及確保有穩定的供應和質量，並打算加強對員工的激勵。

該行又指，對公司2021至2022年的每股盈利預測基本不變，並認為市場低估了「湊湊」的潛力和盈利能力。

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 品牌 目標價 銷售 人民幣 疫情 純利 同店銷售 每股盈利

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