IKEA推復活節限定Staycation服務　體驗10000呎室內迷宮

受疫情影響，一連五日的復活節假期香港人不能出國旅行，不少人都會選擇staycation。而IKEA宜家家居在今日（4月1日）凌晨12時亦宣佈會在復活節期間，推出IKEA Staycation服務」。

IKEA在Facebook專頁發布帖文，稱復活假期將至，為了讓大家Staycation都可以「Stay得舒服啲」，感受到家的溫暖，所以首推「IKEA Staycation服務」。帖文介紹了主要設施服務，包括120間禁煙客房、自助客房清潔服務、供應付費熱狗餐及大量肉丸作早午晚自助餐、野生玩具動物園、長期廣告畫面電視、制水廁所連浴室、不能翻開的多國語言小說、展示戶外家品的室內露台。除此之外，住客還可以體驗到過萬顧客與你的免費互動以及10000呎室內迷宮。在帖文的最後就附上「#AprilFoolsDay」的標籤，祝各位大家愚人節快樂。

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帖文還附載「Staycation」的設施照片，例如是貼上夜景牆紙的「陽台」，稱「可於陽台眺望城市夜景，舒緩生活壓力。」，照片上更加有「住客評語」，稱「於陽台大叫，回音太大」。

更多搞笑設施照片：

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帖文一出引起網民迴響，不少留言都大讚帖文搞笑有趣，「連『review』也想好，小編『堅到爆』！我笑了好久」、「很想在這staycation 」、「又中points 又抵死」，並大讚編輯「好有心思」，應該要加人工。

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責任編輯：黃苑筠