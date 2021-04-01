【2020/21課稅年度】綠色炸彈到了！稅務局已派出共65萬張利得稅、物業稅及僱主報稅表

稅務局今日（4月1日）派發2020/21年度利得稅、物業稅及僱主報稅表，分別約21萬、12萬及32萬張；其餘約260萬張個別人士報稅表將於5月3日發出，納稅人及僱主須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。

今年《財政預算案》建議一次過寛2020/21年度百分之百的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元。待有關法例通過後，稅務局會於今年內的稅單作出稅款寛減。

發言人指，賺取租金收入的人士，如符合資格，可透過選擇個人入息課稅取得稅款寛減，填寫2020/21年度個別人士報稅表時申請個人入息課稅。

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責任編輯：潘曉豐