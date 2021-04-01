【Tesla大客】蘋果Tesla破冰　蘋果北美太陽能農場據報使用Tesla電池組合（圖集）

蘋果公司（Apple，美：AAPL）承諾2030年達到供應鏈和產品「碳中和」，蘋果周三公布擬於北美加州太陽能農場，建造大型電能儲存項目。蘋果未有公布電池儲存項目的電池供應商，外電引述美國地方政府消息指，電動車企Tesla（美：TSLA）將是蘋果新計劃的主要電池供應商，Tesla暫未回應報道。

蘋果重申其「碳中和」規劃相當於每年節省1500萬噸二氧化碳的排放，而最新的加州太陽能農場電能儲存項目「California Flats」，可以保存240,000千瓦時（kWh）電力，相當於7000個家庭每日用電量，支持蘋果當地的130,000千瓦太陽能農場。

外電The Verge稱，蘋果將使用85個Tesla 「megapacks」鋰電池。

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Tesla 過往與蘋果未有太多業務重疊，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）更曾公開指曾向蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）提出入股建議，協助當時財力薄弱的Tesla，但庫克拒絕會面。

馬斯克上月也曾發帖文稱，公司有「大於零（> 0%）」成為全球市值最高公司，外界視之為矛頭再次指向蘋果。

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編輯：麥德銘