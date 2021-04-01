  • 28°C
香港時間 : 2021401日 (四) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla大客】蘋果Tesla破冰　蘋果北美太陽能農場據報使用Tesla電池組合（圖集）

新經濟追蹤 14:49 2021/04/01

分享：

蘋果公司（Apple，美：AAPL）承諾2030年達到供應鏈和產品「碳中和」，蘋果周三公布擬於北美加州太陽能農場，建造大型電能儲存項目。蘋果未有公布電池儲存項目的電池供應商，外電引述美國地方政府消息指，電動車企Tesla（美：TSLA）將是蘋果新計劃的主要電池供應商，Tesla暫未回應報道。

蘋果重申其「碳中和」規劃相當於每年節省1500萬噸二氧化碳的排放，而最新的加州太陽能農場電能儲存項目「California Flats」，可以保存240,000千瓦時（kWh）電力，相當於7000個家庭每日用電量，支持蘋果當地的130,000千瓦太陽能農場。

外電The Verge稱，蘋果將使用85個Tesla 「megapacks」鋰電池。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Tesla 過往與蘋果未有太多業務重疊，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）更曾公開指曾向蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）提出入股建議，協助當時財力薄弱的Tesla，但庫克拒絕會面。

馬斯克上月也曾發帖文稱，公司有「大於零（> 0%）」成為全球市值最高公司，外界視之為矛頭再次指向蘋果。

相關文章：

【Apple Car】馬斯克︰曾向蘋果兜售Tesla　庫克拒絕會面

【Apple】蘋果將於6月7日至11日舉辦開發者年度大會　連續兩年網上舉行

編輯：麥德銘

美股 可持續發展 蘋果（Apple，美：AAPL） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 庫克 加利福尼亞 Tesla Apple 太陽能

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後升400點　科指升4%美團升逾8%（不斷更新）

下一篇文章

【異動股】海爾智家績後漲6%創1個月高　獲大和唱好升目標價2成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BioNTech復必泰】消息：復必泰疫苗下周恢復接種、港府下午3時交代　復星昨搶先港府公布
【BioNTech復必泰】消息：復必泰疫苗下周恢復接種、港府下午3時交代　復星昨搶先港府公布
【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市公司回流　港交所倡放寬來港第二上市條件
【港交所388】路透：中國擬建新交易所、吸引港美上市公司回流　港交所倡放寬來港第二上市條件
【新股IPO】聯易融9959傳中間定價17.58元　28萬人認購、凍資逾800億
【新股IPO】聯易融9959傳中間定價17.58元　28萬人認購、凍資逾800億
【美股期貨】道指期貨續軟跌近40點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近40點　納指期貨升近0.3%（不斷更新）
【小米新logo】小米logo價值200萬？　獲原研哉「超橢圓之美」加持的第一款小米產品是甚麼？
【小米新logo】小米logo價值200萬？　獲原研哉「超橢圓之美」加持的第一款小米產品是甚麼？
【開市9點半】業績高股息　中行8厘農行7厘中銀4厘　雷軍押注人生造車
【開市9點半】業績高股息　中行8厘農行7厘中銀4厘　雷軍押注人生造車