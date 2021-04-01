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【4.1愚人節】一日限定以$18換購 譚仔三哥推出自家「10小辣美白面膜」

理財智慧 15:34 2021/04/01

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繼譚仔三哥舉辦「10小辣口罩姐姐選舉」活動，引起大眾注意後，再新推出一日限定的「10小辣美白面膜」，只需於今日(4月1日)內於店內光顧，即可加18元換購「10小辣美白面膜」一塊。

原來此次活動均源於一個笑話開始，譚仔三哥曾於2019年4月1日Facebook帖文中開玩笑，指品牌將會推出自家面膜，引起全城關注；經過兩年時間的研究後，最終兌現承諾，推出產品。

「10小辣美白面膜」是由三哥聯同本地手工製作品牌「平凡媽媽」合作，特別加入辣木籽精華緊緻肌膚收緊毛孔，蘊含豐富植物性保水成分美白補濕，抑制黑色素同時提亮膚色，清爽水潤。另外，品牌亦找來5位口罩姐姐拍攝廣告於同日發布，十分搞鬼。

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責任編輯：潘曉豐

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