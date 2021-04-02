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【高息股】內房股息率有幾高？　平均5厘至9厘、14厘都有

股市 11:00 2021/04/02

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一文看清內房股股息率有幾高

內地房地產去年經歷疫情，但普遍盈利及銷售仍錄得增長。內房股一向以高息見稱，綜合2020年派發的全年股息計，內房股股息率普遍達5厘至9厘，例如中海外 （00688） 有近7厘、融創 （01918） 及碧桂園 （02007） 有逾5厘。部份更有10厘或以上，例如禹洲 （01628） 達14厘，富力 （02777） 有逾11厘。值得留意是，近年內地加緊房地產相關調控，包括融資「三道紅綫」、內銀房貸限制，以及出台「集中供地」新規等，對內房股未來盈利、銷售目標增長及拿地部署有一定影響，在投資內房股時，宜先了解各企業業績指引、減債計劃、近期股價走勢。

圖看內房股股息率排名

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匯豐環球研究表示，部份內房股公布去年業績後股價表現強勁，確認了合同銷售增長前景以及實現更精簡資產負債表，從基本面而言，將推動內房股的歷史估值區間向上移。該行指，行業估值仍然合理，內房股會進入第二輪估值重估。該行特別關注龍湖 （00960） 、合景泰富 （01813） 、龍光 （03380） 及旭輝 （00884）

內房股業績重溫：

恒大目標6月底前淨負債率降至100%以下：【下一頁】

萬科祝九勝指入股泰禾進展不順利：【下一頁】

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合景泰富料「三道紅線」今年「轉綠」：【下一頁】

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碧桂園莫斌指有信心未來3年權益銷售按年增10%：【下一頁】

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編輯：袁諾曦

港股 融創中國（01918） 富力地產（02777） 中國恒大（03333） 萬科 龍光 恒大

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