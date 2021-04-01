【新股IPO】李澤楷旗下富衛再傳傾向美國上市？　擬集資234億港元

李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）上市一事傳來傳去，似乎終於有點眉目在那裏上市。引述外電報道，富衛集團傾向選擇以紐約為上市地，正尋求第3季在美國招股，目標集資約30億美元（約234億港元），因此令富衛估值將超過150億美元（約1170億港元）。

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該報邊指，富衛在美國上市將有利李澤楷通過他的投資管理公司盈科保持對富衛集團控制權，料富衛將於第二季向美國監管機構提交申請。

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自去年，就富衛有意上市已傳來多個說法，除了有傳李澤楷會考慮在香港和新加坡為公司上市目的地之外，亦有傳李澤楷或有意把富衛注入旗成立的SPAC殼公司。不過對於後者來說法，熟悉SPAC運作的人直言，SPAC殼公司收購項目是不可以有特定預設資產的，即意味李澤楷欲透過旗下的SPAC來讓富衛上市，這可能性較小。

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記者：張以正