【有相睇】首置客破頂價買海之戀．愛炫美　兩房要逾1100萬　單位內籠如何？

二手樓市續旺，各區都見新高成交。中原陳文杰說，荃灣西海之戀‧愛炫美3C座極高層C室，實用面積531平方呎，兩房間隔，一月開始放盤，原開價1,200萬元，經議價後以1,103.8萬元易手，創海之戀兩房單位樓價新高，實用呎價約20,787元。

單位內籠相

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代理續說，買家為外區家庭，是首次置業，鍾情屋苑坐落於西鐵站及商場上蓋，十分方便，加上上址間隔四正實用，海景又吸引，故買入單位自用。值得留意的是，市場普遍睇好第二季樓市，認為升幅將會加快及擴大，估計未來數月屢見破頂成交。

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資料顯示，原業主於2017年8月以919萬元一手買入單位，持貨3年多，現帳面賺184.8萬元，物業期內升值約20%。

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