  • 28°C
香港時間 : 2021401日 (四) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】首置客破頂價買海之戀．愛炫美　兩房要逾1100萬　單位內籠如何？

股樓投資 15:14 2021/04/01

分享：

二手樓市續旺，各區都見新高成交。中原陳文杰說，荃灣西海之戀‧愛炫美3C座極高層C室，實用面積531平方呎，兩房間隔，一月開始放盤，原開價1,200萬元，經議價後以1,103.8萬元易手，創海之戀兩房單位樓價新高，實用呎價約20,787元。

單位內籠相

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【有相睇】15年前一見鍾情　只因單位海景太美　苦等多年未變心　現終買到心頭好【下一頁

代理續說，買家為外區家庭，是首次置業，鍾情屋苑坐落於西鐵站及商場上蓋，十分方便，加上上址間隔四正實用，海景又吸引，故買入單位自用。值得留意的是，市場普遍睇好第二季樓市，認為升幅將會加快及擴大，估計未來數月屢見破頂成交。

【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市【下一頁

資料顯示，原業主於2017年8月以919萬元一手買入單位，持貨3年多，現帳面賺184.8萬元，物業期內升值約20%。

逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
2021/03/30
中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
2021/03/30
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【有相睇】將軍澳沿綫上蓋屋苑　木系家居設計　三房不用1000萬　可借八成按揭
2021/03/30
【有相睇】將軍澳沿綫上蓋屋苑　木系家居設計　三房不用1000萬　可借八成按揭
【2021新盤】星凱．堤岸料短期登場　發展商：項目為「宇宙盤」　到底有何特別？
2021/03/31
【2021新盤】星凱．堤岸料短期登場　發展商：項目為「宇宙盤」　到底有何特別？
【2021新盤】西營盤尚瓏首張價單登場　開放式折實688萬起　平均呎價逾3萬　發展商：對銷情有信心
2021/03/31
【2021新盤】西營盤尚瓏首張價單登場　開放式折實688萬起　平均呎價逾3萬　發展商：對銷情有信心
私人屋苑 中原地產 樓價 首次置業 海之戀‧愛炫美

下一篇文章

【復活節好去處】K11 MUSEA復活節長假推10萬K Dollar遊戲獎賞 打卡仲可捐錢回饋社會？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想