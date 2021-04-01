白宮網站打破慣例 改稱「拜登賀錦麗政府」

美國總統拜登上任後對副手副總統賀錦麗委以重任，早前派賀錦麗處理邊境非法移民問題。白宮是次更打破慣例，改稱「拜登賀錦麗政府」（Biden-Harris Administration），外界再猜測賀錦麗會否進一步掌握實權。

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白宮於官方網站上列明「拜登賀錦麗政府」的標題，並於網站上載拜登（Joe Biden）、賀錦麗（Kamala Harris）、第一夫人吉爾（Jill Biden）與第二先生任德龍（Douglas Emhoff）的照片和名銜，4人的照片是並排而列。

白宮官方Twitter也在頁面上，加上「歡迎來到拜登-賀錦麗的白宮」（Welcome to the Biden-Harris White House）作為簡介。

但按照過往兩屆奧巴馬（Barack Obama）與特朗普（Donald Trump）政府的做法，白宮網站上僅顯示「政府」（The Administration），並未列出總統與副總統的名稱。

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白宮是次將拜登和賀錦麗的名字並列，引發外界關注。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，白宮網站作出變動是為強調副總統的重要角色（important role）。

由於拜登已年屆78歲，外界曾猜測賀錦麗會為拜登分擔更多職務，較過往的副總統更有實權。拜登早前就新冠疫苗接種計劃演講期間，錯誤稱呼賀錦麗為「賀錦麗總統」（President Harris）。當時拜登表示，自己和「賀錦麗總統」曾以視像形式到訪亞利桑那州一個接種中心，看到當地一個護士為民眾接種疫苗時，感覺就像在接種希望。

責任編輯：鄭錦玲