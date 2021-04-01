【室內設計】不足600呎單位都可以有中島式開放廚房? 平凡中透巧思的簡約家居風

在香港地想要置業並非易事，但若然有機會，你又會如何裝修自己的Dream House？是次裝修的單位位於深水埗區，實用面積約580呎，用了約36萬翻新，雖然單位稱不上是「蝸居」，但寬敞的開放式廚房就佔了客廳一半，可見廚房是單位設計的重心。戶主黃小姐表示，因為她喜愛假日招呼親朋戚友到家中一聚，又希望可以一邊下廚，一邊與朋友聊天，所以開放式廚房就成為不二之選。

單位原本是戶主收租用，近來就收回自住，戶主黃小姐在設計方面親力親為，一早就已有構思，直接與裝修師傅聯絡進行翻新。戶主黃小姐稱，家中設計重點就是開放式廚房，因她假期會約朋友到家中「飲吓酒整吓嘢食」。廚房一邊的牆身放置不同種類的酒作為裝飾牆，亦有位放置小型酒櫃，映襯出戶主小小的愛好。黃小姐對於廚房亦相當滿意成果，最喜歡可以一邊下廚，一邊與朋友聊天。

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因為廚房已佔去客廳大部分空間，她亦稱家中所用的顏色會盡量簡潔，使空間感更大。至於大部人擔心開放式廚房的油煙問題，黃小姐就表示因為煮西餐為主，所以油煙問題影響不大。

是次裝修的單位三房一廳，客廳行簡約風，就連梳化亦選擇近乎白色的淺米色，不過一眼望去，灰色凹凸條紋的房門，亦令到客廳色彩不再單一。黃小姐表示自己只是隨意見到，但覺得比較特別故選購了此款房門。

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單位由戶主與兒子兩人所住，除了一人一房外，亦設有衣帽間，衣帽間延續客廳白色風格。至於戶主與仔仔的房間則貫徹簡約風，房間除了床頭櫃、衣櫃、床等，就不見有其他傢俱。不過母子二人房間各有一而淨色的主題牆，兒子的是幹練的深灰色，而戶主則是深紫色，其餘牆身則油上淡淡的淺粉紫色，在平凡中見不凡。

戶主除了投入不少心思在廚房，浴室亦可見一斑。浴室主以灰色主調，水龍頭及花灑都是黑色磨紗質地，點綴了帶點工業風的浴室。而洗手盆上方的儲物櫃則裝上鏡子，令到灰調的浴室不覺局促。雖然只是廁所，但戶主亦毫不馬虎，洗手間運用了兩款磚，靠近淋浴間的牆磚款是波浪紋，打造層次感令到浴室不再單調。

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所花開支： 清拆工程 約2.7萬 泥水工程 約$9.1萬 油漆 約5.9萬 水電工程 約9.4萬 木工工程 約9.6萬 雜項 約4千 共花費約36萬

*圖片由一站式裝修服務平台「好師傅」提供

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責任編輯：陳楚琨