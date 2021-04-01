特朗普出聲都唔得 Facebook強刪採訪影片

美國前總統特朗普因涉及國會山莊暴亂事件被Facebook封殺，其帳戶被無限期禁止發言。Facebook發言人周三（3月31日）表示，已刪除一條由特朗普媳婦Lara Trump訪問特朗普的影片，指片段違反平台對特朗普相關內容的封鎖政策，同時警告政策適用於所有與特朗普有關的社交帳戶。

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特朗普（Donald Trump）次子埃里克（Eric Trump）的妻子Lara Trump，現時擔任霍士新聞（Fox News）撰稿人。Lara Trump表示，她於周二在Instagram發布一條與特朗普採訪的影片，並在其Facebook專頁分享影片連結。

但Lara Trump其後收到Facebook郵件，指該公司已強行刪除影片，原因涉及禁止發表與特朗普有相關內容的政策，強調日後發布任何與特朗普聲音的影片都會被刪除，其社交帳戶亦會受到進一步限制。

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Lara Trump其後再上載Facebook郵件截圖，指對方根據公司社交平台政策，該禁令將適用所有競選活動帳戶、傳播信息平台及特朗普前代理人。

責任編輯：郭麗明