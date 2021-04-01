  • 28°C
香港時間 : 2021401日 (四) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登公布總值2.3萬億美元基建計劃 提高企業稅稅率

環球政經 15:28 2021/04/01

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）周三（31日）公布總值23000億美元的基建計劃，當中涉及重建公路、投資電動車市場、翻新房屋、支持製造業等措施。不過計劃將調高企業稅以抵銷部分支出，亦預計共和黨會提出反對。

IMF擬上調全球今明兩年經濟增長預測 對全球經濟增長樂觀 【下一頁

拜登在匹茲堡（Pittsburgh）發表演說，公布名為「美國就業計劃」的基建計劃，計劃包括改善道路、橋樑、機場、港口等基礎建設；設立50萬個電動車的充電設施；改善市民的住屋生活，例如修建房屋、更換含鉛水喉、建設高速寬頻網絡等。此外，計劃亦打算振興製造業以及改善老弱傷殘的護理服務。

蘋果將在加州興建可再生能源存儲設施 預料每天可為7千多個家庭供電 【下一頁

但需要如此大量的撥款就必需得到足夠的資金，拜登與特朗普政府時期的做法完全不同，將企業稅由目前的21%增至28%，並提高企業海外利潤稅，預期在未來15年，能增加大約20000億美元的稅收，以抵銷計畫所帶來的開支，此舉預計會引起共和黨及部分商界反對。但拜登強調是次並非要向有錢人「開刀」。

詳情如下：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂
 

美國 拜登 基建

上一篇文章

【室內設計】不足600呎單位都可以有中島式開放廚房? 平凡中透巧思的簡約家居風

下一篇文章

【有相睇】首置客破頂價買海之戀．愛炫美　兩房要逾1100萬　單位內籠如何？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情