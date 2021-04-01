拜登公布總值2.3萬億美元基建計劃 提高企業稅稅率

美國總統拜登（Joe Biden）周三（31日）公布總值23000億美元的基建計劃，當中涉及重建公路、投資電動車市場、翻新房屋、支持製造業等措施。不過計劃將調高企業稅以抵銷部分支出，亦預計共和黨會提出反對。

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拜登在匹茲堡（Pittsburgh）發表演說，公布名為「美國就業計劃」的基建計劃，計劃包括改善道路、橋樑、機場、港口等基礎建設；設立50萬個電動車的充電設施；改善市民的住屋生活，例如修建房屋、更換含鉛水喉、建設高速寬頻網絡等。此外，計劃亦打算振興製造業以及改善老弱傷殘的護理服務。

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但需要如此大量的撥款就必需得到足夠的資金，拜登與特朗普政府時期的做法完全不同，將企業稅由目前的21%增至28%，並提高企業海外利潤稅，預期在未來15年，能增加大約20000億美元的稅收，以抵銷計畫所帶來的開支，此舉預計會引起共和黨及部分商界反對。但拜登強調是次並非要向有錢人「開刀」。

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責任編輯：羅浩濂

