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【虛擬銀行】眾安銀行再推一口價貸款　20萬以上貸款年息低至1.99厘

Hot Talk 13:52 2021/04/01

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眾安銀行去年11月推出一口價稅貸後，截至3月底貸款額按月平均增128%。

眾安銀行（ZA Bank）力谷貸款業務，再推出「一口價」私人貸款產品，年利率低至1.99厘，新客戶成功申請貸款更可額外獲得400元現金回贈。眾安銀行表示，在去年11月推出一口價稅貸產品後，截至上周四（3月25日），貸款額按月平均增1.28倍，人均貸款額24萬元。

虛擬銀行開業推高息存款　1個人最多賺超過150萬元利息｜【下一頁】

眾安銀行最新推出的私人貸款產品，客戶即日起至5月31日期間，凡成功申請並提取20萬元或以上、還款期6至24個月的私人分期貸款，將保證獲得1.99厘的實際年利率。

如貸款額20萬元以下，或20萬元或以上但還款期36至60個月，相應的貸款實際年利率將會為3.73厘至33.93厘。最終批核結果以經銀行綜合審批結果和用戶最終選擇提取的貸款金額與還款期決定。

眾安銀行零售銀行聯席主管冼迪雲表示，去年11月推出「稅貸一口價0.07%月平息」開始，至今年1月推出「一口價實際年利率1.88%稅貸」，截至今年3月25日，該行的貸款額按月平均增長128%，人均貸款額24萬元。

以上貸款設有7日冷靜期，用戶期內清還款項可獲豁免提早還款手續費。另外，活動期間，全新銀行客戶在申請貸款的流程中完成開戶，並成功提取任何貸款額將可獲得400元現金獎賞。

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編輯:趙穎妍

金融機構 虛擬銀行 銀行 零售 眾安銀行 稅務貸款

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