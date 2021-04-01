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【中芯981】中芯去年純利增兩倍 被美列入涉軍企業清單 為前景添不確定性

股樓投資 14:08 2021/04/01

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中芯國際（00981）公布，去年錄純利7.2億美元，按年增逾2倍；因銷售晶圓的數量增加及產品組合變動，收入按年增25.4%至39.1億美元。每股盈利0.11美元，不派息。中芯現升3.8%，報25.65元，成交14.2億元。

【大行點睇】嗶哩嗶哩獲高盛唱好 首予「買入」評級 變「金底股」指日可待？  詳情請看[下一頁]

中芯國際今年的收入目標為中到高個位數成長，上半年銷售收入目標為21億美元。全年毛利率目標為10%至20%的中部。 資本開支為43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝，及北京新合資項目土建以及其它。

期內，中芯國際毛利率增長3個百分點至23.6%，去年研發投入6.8億美元，較上年減少1.4%，佔總收入佔比為17.3%。

【大行點睇】去年底吹摩笛後股價升近五成 大摩再預計呢隻股30日內跑出？  詳情請看[下一頁]

中芯國際分析指，因被列入「中國涉軍企業清單」，未來可能無法獲得來自美國的投資，融資渠道受限，同時獲取與生產相關的管轄物項可能存在不確定性。如果中國與其他國家的貿易摩擦持續升級，限制進出口，提高關稅或設置其他貿易壁壘，公司可能面臨設備、原材料、零備件等生產資料短缺和客戶流失等風險，對公司的業務和經營造成不利影響。

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撰文 : 趙家盈

港股 貿易 進出口 中芯國際（00981） 美元 派息 銷售 中國 美國

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