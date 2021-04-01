【復活節好去處】K11 MUSEA復活節長假推10萬K Dollar遊戲獎賞 打卡仲可捐錢回饋社會

隨著疫情放緩，迎來復活節長假的港人雖仍無法外遊，但想要外出遊玩消費的心不變。K11 MUSEA為迎接復活節及兒童節這個「雙重節日」，將在4月2日至11 日期間，推出10萬K Dollar遊戲獎賞活動。早前在網上爆紅的港產智能機械人，更會在K11 MUSEA出沒，提供尋覓復活蛋蹤跡的神秘錦囊。

▲ 港產智能機械人在復活節期間換上可愛新裝。

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K11 MUSEA推出的10萬K Dollar遊戲獎賞活動，由經典遊戲「擲彩虹」演變而成，顧客只要成功領取代幣，便可在MUSE EDITION入口處參加「擲K Dollar遊戲」。每一枚代幣均有一次參與機會，可賺取高達10萬K Dollar消費獎賞，相等於港幣10萬元現金額。

領取代幣方法如下： 步驟一：在K11 MUSEA館內尋獲5隻復活蛋、掃描QR碼，並消費滿指定金額，便能獲得一枚或以上代幣。 步驟二：在K11 HK App應用程式點擊「Where’s Leonardo?」小遊戲，找出11位智能機械人，即能獲得KLUB積分及尋覓復活蛋蹤影的神秘錦囊；同時額外獲得一枚代幣。 步驟三：於K11 MUSEA 7樓Bohemian Garden與藝術家設計的巨型復活蛋拍照，獲取額外一枚代幣。 ▲ 在K11 HK App應用程式點擊參加「Where’s Leonardo?」小遊戲，找出11位可愛的智能機械人，即能獲得KLUB積分及尋覓復活蛋蹤影的神秘錦囊。

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早前受傳媒關注的的港產智能機械人，亦將在復活節期間換上新裝，化身成可愛的復活兔及雞仔造型，大小朋友亦可尋找其蹤跡，與他們拍照打卡。此外，K11 MUSEA早前邀請了公眾，為這兩款復活節造型的智能機械人改名，有興趣了解更多詳情的話，記得到K11 MUSEA探訪他們！

▲ K11 MUSEA 邀請本地三大藝術團隊設計巨型復活蛋。

另外，K11 MUSEA邀請了本地三大藝術團隊── Graphic Airlines、林雅儀 （Zoie Lam） 與杜波淇（toballki）合作，7樓的Bohemian Garden展示了一系列經他們所設計的的巨型復活蛋。市民若到場與復活蛋拍照並分享至社交媒體，K11 MUSEA便會捐出20元予願望成真基金，實行寓玩樂於回饋社會。

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責任編輯：陳楚琨