【機迷熱話】16款初代Xbox、Xbox 360遊戲　登錄微軟雲遊戲平台xCloud

▲ 微軟今日再宣布將16款初代Xbox和Xbox 360遊戲帶到雲遊戲服務xCloud平台上，向Xbox Game Pass Ultimate成員開放。

微軟（Microsoft）為加快步伐搶攻雲端串流遊戲市場，旗下的遊戲訂閱服務「Xbox Game Pass Ultimate」去年已開放雲端遊戲串流服務，首先支援Andriod平台裝置。微軟今日再宣布將16款初代Xbox和Xbox 360遊戲帶到雲遊戲服務xCloud平台上，向Xbox Game Pass Ultimate成員開放。

而今次帶到xCloud平台的初代Xbox和Xbox 360遊戲包括《阿邦阿卡大冒險》（Banjo-Kazooie）、《雙截龍》（Double Dragon）、《神鬼寓言2 (Fable 2)》、《神鬼寓言3 (Fable 3)》等。其中更為《Jetpac Refuelled》、《寶貝萬歲》、《寶貝萬歲2：樂園危機》提供了觸控支援。

不過需要留意的是，目前該服務仍然僅支援Andriod平台裝置，包括手機及平板電腦。至於何時才會擴展到iOS平台，官方則未有透露iOS預覽版的具體上線時間，僅在早前曾承諾會在今年春天，xCloud的iOS和網頁瀏覽器流媒體都將上線。

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此外，上月有消息指，微軟已開始著手測試由瀏覽器運作的網頁版內容，限以Google Chrome瀏覽器，以及透過Chromium架構打造的新版Microsoft Edge瀏覽器連接使用，同時實際操作模式幾乎與Xbox、Android或Windows PC版本相同。

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責任編輯：張寶燕