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【愚人節】IKEA 4月1日首推 「Staycation服務」　附1萬呎室內迷宮、動物園？

商業 14:00 2021/04/01

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IKEA 4月1日首推 「Staycation服務」。

又到一年一度的4月1日愚人節，各大品牌都盡出奇謀，配合創意廣告，搶佔今日的曝光。IKEA宜家家居今日亦宣布「推出」Staycation服務，引起不少討論。

【愚人節】譚仔三哥把握愚人節節商機　加18元可換一塊「10小辣美白面膜」

IKEA宜家家居在Facebook專頁表示，因應復活節假期，將首推「IKEA Staycation服務」 。主要設施服務包括120間禁煙客房 、供應付費熱狗餐及大量肉丸作早午晚自助餐，野生玩具動物園、不能翻開的多國語言小說等，各項設施描述亦有趣鬼馬。貼文下方更留有「與其StayHome 不如StayIKEA」及「愚人節快樂」的Hashtag。

貼文附上不少圖片，仿照酒店預訂網站的模式，更有「住客」的留言及評分。例如在「不能翻開的多國語言小說」圖片中，附上「不懂英語亦能裝懂」的留言，不少網民大讚有創意。

即睇「IKEA Staycation服務」

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責任編輯：葉泳珊

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