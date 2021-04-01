【愚人節】譚仔三哥把握愚人節節商機　加18元可換一塊「10小辣美白面膜」

今天是4月1日愚人節，不少企業都會把握愚人節節商機，或是打造愚人節宣傳增曝光率。

【品牌聯乘】昂坪360夥恆香推新活動 料市道正復甦 復活節本地客增2至3倍

就例如譚仔三哥在兩年前的愚人節在Facebook上發帖文稱，考慮推出10小辣面膜。今日宣佈，經過兩年秘密研發，聯同100%手工製作的香港個人護理品牌 「平凡媽媽」合作，加入辣木籽精華，成功研發出「10小辣美白面膜」。適逢4月1日愚人節，到三哥全線分店惠顧米線一碗，加18蚊就可以換購「10小辣美白面膜」一片。數量有限，售完即止。

愚人節玩笑 Pizza Hut落實興建迷你足球場？

另一方面，網上瘋傳中環鏞記燒味部驚現大量Pizza盒。鏞記酒家昨晚則在Facebook發帖文稱，有關圖片絕非移花接木,將與 Pizza Hut HK的合作，更請大家密切留意今天Pizza Hut HK 和鏞記酒家專頁的相關公佈。

至於Pizza Hut更在愚人節指已落實興建迷你足球場。Pizza Hut在Facebook發帖文稱，大家都熱愛足球，所以深知於香港有很多原因未能成功踢波，所以 Pizza Hut「已成功通過方案」，將耗資龐大費用興建香港首個迷你足球場，呼籲大家留意最新消息啦。

責任編輯：蘇穎琪