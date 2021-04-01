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【新股IPO】香港首季IPO集資逾1300億、按年增8倍　全年集資規模有望創新高

新股IPO 12:51 2021/04/01

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來港上市集資延續去年的強勢。羅兵咸永道表示，今年首季IPO活動持續活躍，其集資總額達1328億元，較去年增幅超過8倍，當中零售、消費品及服務類股份佔最大比重，預測全年集資規模最高達4600億元。

羅兵咸永道稱，今年香港總集資規模有望刷新紀錄。在資金充裕和企業發展集資需求龐大支持下，今年總集資額有望達到4200億至4600億元，意味香港新股市場在未來三個季度，迎來多間合共集資規模逾3000億元的企業上市，並有機會重奪IPO總集資額全球第一。數據顯示，主板首次上市公司平均集資金額按年增250%至14億元，去年同期，上市公司平均集資金額為4億港元。

羅兵咸永道指出，今年首季合共有32間新上市公司，按年減少18%，其中主板上市公司數目由去年首季的37間下降至今年首季的31間。羅兵咸永道料全年合共有170間公司上市，當中10間公司為創業板。

羅兵咸永道表示，上市條規的成功改革，新經濟企業和中概股回歸將繼續成為聯交所今年上市活動的主要驅動力，又提到生物科技公司上市將更加活躍，香港成為該類企業的最佳上市平台正逐步形成。

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記者：謝卓榮

港股 經濟 生物科技 香港 羅兵咸永道 集資 IPO

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