【強生疫苗】工廠搞錯原物料要銷毀 1500萬人無得打

隨著各國加快新冠疫苗的接種速度，疫苗供應問題引來更多關注。有美國媒體報道，生產強生（Johnson & Johnson）疫苗的工廠，有工人不小心將強生疫苗和其他疫苗原材料弄混，導致有1,500萬劑強生疫苗需要銷毀，即1500萬人不能接種。美國白宮強調，5月全部成年人有新冠疫苗接種的計劃不受影響。

《紐約時報）（New York Times）周三（31日）報道，強生位於馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）疫苗生產廠房內，有工人意外將另一種疫苗成分，注入強生新冠疫苗中。由於該工廠亦生產由英國牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）藥廠合作研究的阿斯利康疫苗，所以外界推論工人是將阿斯利康疫苗成分，和強生疫苗混淆。

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強生指事件是人為錯誤，但強調本周交付的1,100萬劑疫苗不受事件影響。是次失誤發生於兩周前，料將影響強生公司下月向美國的交付。但白宮官員表示，強生藥廠失誤事件，不會改變美國總統拜登（Joe Biden）預期，5月將有足夠所有成年人接種疫苗計劃。目前美國所接種的強生疫苗來自荷蘭，因為當時只有荷蘭的廠房獲批生產強生疫苗。

Moderna疫苗和輝瑞（Pfizer）向美國的交付如期進行，輝瑞甚至正準備加快交付速度。但由於強生疫苗只需接受單劑的特性，銷毀1,500萬劑意味著1,500萬人需要延遲接種，影響甚大，所以美國食品及藥物管理局（FDA）官員正在調查事件。

責任編輯：李俊儀