【LG危機】傳LG將宣布退出手機市場　料最快下周一公布

▲ 最近外媒消息指，LG最快會在下周一（5日）公布，將退出手機市場，同時會說明原本隸屬手機業務部門的員工重整計畫。

曾經在手機市場風靡一時的南韓品牌LG，近日陷入關閉手機業務的危機。早於今年1月就傳出LG正慎重考慮退出手機市場，惟一直未有獲得證實。最近外媒消息指，LG最快會在下周一（5日）公布，將退出手機市場，同時會說明原本隸屬手機業務部門的員工重整計畫。

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據外國科技網站SlashGear報道指，LG早前已與越南大型私人企業Vingroup商討，收購LG在北美手機業務，不過後續消息卻指稱雙方未能達成共識，因此造成LG考慮全面退出手機業務發展。根據Twitter用戶FrontTron爆料指，LG最快會在下周一宣布退出手機市場，相關員工或會分配至LG其他業務部門，例如家電或消費產品業務。

LG出售手機業務消息近日甚囂塵上，早前南韓媒體The Bell報道指出，LG的手機部門已連續多年出現虧損，公司正在研究包括出售手機業務在內的各種方案。至於LG上半年的所有新手機上市計劃，亦已遭擱置，包括首款捲屏手機「LG Rollable」也可能不會進入市場。

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責任編輯：曾曉汶