越南指空少違反隔離令播毒 判緩刑兩年

▲ 越南法院指他違反隔離令並將病毒傳播他人，判處緩刑兩年。

受新冠肺炎疫情影響，人們入境各國時通常都要隔離14日。一名男空中服務員返回越南後違反14日隔離令，曾與數十人見面後的檢測結果呈陽性。越南法院指他違反隔離令並將病毒傳播他人，判處緩刑兩年。

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29歲的Duong Tan Hau為越南航空空中服務員，他於去年11月工作時乘搭航班由日本飛抵越南。據悉，他入境後違反14日的檢疫要求，曾與46人見面。他更沒有遵守自我隔離的指引，曾經前往咖啡室、餐廳和上英文堂。

這名男子於去年11月28日確診新冠肺炎，更最少感染3人。控方指他違反隔離令導致當地有2,000人要隔離和進行新冠病毒檢測，耗費44.8億越南盾（約151萬港元）。Duong Tan Hau被指犯下嚴重行為，危及社會安全。胡志明市法院於周二（3月30日）判刑，以傳播危險傳染病的罪名判處他緩刑兩年。

越南自疫情爆發以來，於國内進行大規模檢測追蹤及嚴格隔離措施，累計約2,600人確診新冠肺炎,35名患者死亡。另外，河內疾病控制與預防中心負責人被指採購防疫裝備時有不法行為，於去年12月判處他監禁10年。

責任編輯：鄭錦玲