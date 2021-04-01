【人行放水】央行公開市場操作量創多個月新低　第二季有無迹象好轉？

自農曆年前後，人民銀行通過公開市場操作收回市場流動性，市面上水緊，間接導致中港股市表現不濟。

最新數字顯示，今年3月人行開展了2,300億元（人民幣，下同）逆回購和1,000億元中期借貸便利（MLF）操作，而同期實質有合共2,700億元的逆回購和MLF到期，換言之，整月淨回籠300億元。

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同時，3月的操作規模創了11個月新低，也是2020年6月以來首次少於1萬億元。

到底何時會扭轉這種水緊的狀況？始終，今年中國貨幣政策目標是逐步正常化，沒有突發事件發生，很難會由偏緊轉寬鬆。

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不過，隨着第二季地方債加快發行，市面流動性應有數量上的變化。天風證券分析員估計，由於今年首三個月發行的地方債主要為再融資債，預計4月將以發行新增地方債為主，規模可能達到9,500億元。

須知道，今年首季發行地方債不足9,000億元，相比2019、2020年同期發行量分別超過1.4萬億、1.6萬億元，導致人行不用放水。換言之，若日後債券發行量大增，人行不得不向市場投入流動性，紓緩銀行體系的資金壓力。

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記者：林衛