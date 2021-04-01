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【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌

股市 12:34 2021/04/01

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逾半百上市公司因未能趕在3月31日限期前公布業績，今早停牌，包括保利協鑫能源 （03800） 、協鑫新能源 （00451） 、中國華融 （02799） 、美蘭空港 （00357） 和華晨中國 （01114） 等公司。去年及2019年的今日，停牌公司數目僅9間及25間。保利協鑫能源發公告指，公司核數師需要更多時間完成年度業績審核程序，無法在3月31日或之前公布業績，但董事會評估，可在4月6日前後和核數師達成一致，目標保利協鑫能源於4月7日復牌。

招銀國際策略師蘇沛豐指，對這麼多企業延遲公布業績感驚訝，又指大多數企業公告都沒有很清楚地解釋。他指出，企業延遲發布業績的時間愈長，對股價愈不利。

保利協鑫及協鑫新能源停牌照公布交易，擬售6光伏電站，可見【下一頁】

部分停牌焦點股通告簡覽

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內房禹洲集團 （01628） 此前突發盈警，料純利大跌96.8%，拖累股價急挫。據悉，事件源於禹洲擬將與另一家內房的合作項目入帳列作收入，但實際未達交樓標準而遭核數師「打回頭」，公司更需重新審核，導致下半年多個項目無法趕及入帳。有分析指，許多投資者可能會擔心企業盈利和業績報告的質量。

相關文章：【業績│汽車股】華晨汽車延遲發布去年業績　涉及法律程序資料

編輯：吳敏芳

 

港股 停牌 美蘭空港（00357） 中國華融（02799） 協鑫新能源（00451） 華融金控（00993） 華晨中國汽車（01114） 保利協鑫能源（03800） 禹洲集團（01628）

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