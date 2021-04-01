【品牌聯乘】昂坪360夥恆香推新活動　料市道正復甦　復活節本地客增2至3倍

疫情下品牌聯乘活動增加。昂坪360董事總經理劉偉明表示，過去約8成半為旅客，海外及內地旅客不能到港，令市場收窄。故他直言，為吸引顧客到場，「不會單打獨鬥」，多與其他品牌合作，擴大客群。

【復活節】復活節留港消費多 家品及家電銷情最暢旺

昂坪360由4月2日至6月14日期間，夥本地老字號餅家恆香，舉辦「尋蛋滋味360」主題活動，並設有三個打卡位，吸引顧客到場。加上恆香成立了100周年，場內設有展覽館，結合插畫、圖文、實物等，展出懷舊珍藏品。

然而，劉坦言，去年同期疫情爆發第二波，復活節檔期人流少，今年受惠留港消費和連假等因素帶動，預計本地客數目將較去年同期增2至3倍。他強調，過去的人流數據中，本地客只佔10%至20%，但相信市道正在復甦。

維修後重啟 預售量過於農曆年檔期

昂坪360早前維修，今日（4月1日）恢復纜車服務。昂坪360董事總經理劉偉明表示，適逢清明和復活節連假將至，加上疫情趨緩、限聚令較農曆年放寬。他透露，復活節的纜車門票預售較農曆年多，個別日子的預售量，已達纜車的營運上限之5成至6成。

【集體回憶】 可口可樂經典玻璃樽今年第二季退役 可樂迷收藏要注意（多圖）

記者：馬意文