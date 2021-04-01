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【大行點睇】嗶哩嗶哩獲高盛唱好 首予「買入」評級 變「金底股」指日可待？

股樓投資 11:58 2021/04/01

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嗶哩嗶哩（09626）獲高盛唱好為內地Z世代平台之選，並首予「買入」投資評級，目標價1,219元，股價在上市第三日（3月31日）重上招股價後，今早再創本港新高，一度高見879元，升6.2%，以最新股價870元計，潛在升幅逾4成。

高盛發表研究報告指，估計嗶哩嗶哩到2023年可朝向4億月活躍用戶目標，而且其內容高質及豐富，有利迅速拓展用戶，同時多引擎發展，料公司應可在2023年達致非通用會計準則經營溢利。風險則為對用戶及其花費時間面對競爭加劇、變現化過程慢過預期，以及內地對視頻監管更趨緊。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股【見下頁

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嗶哩嗶哩ADR昨日收報107.06美元，升1.9%，折合841.48港元，較本港收市價升0.8%。

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記者﹕郭秀慧

ADR 潛在升幅 買入 目標價 嗶哩嗶哩—SW（09626）

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