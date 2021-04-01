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【房住不炒】首季賣地增逾兩成又創歷史紀錄 12家房企投百億拿地

股樓投資 11:57 2021/04/01

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根據中原地產研究中心統計，今年首季50城的賣地收入達到7,020.99億元（人民幣，下同），同比增長26%，刷新歷史紀錄。

【數字人幣】深圳率先測試 香港居民數字人民幣跨境支付 可用香港手機匿名登記，請按【見下頁

按城市計，上海賣地收入最多，超過900億元，其次是杭州、廣州，賣地收入分別超過700億元和300億元。另無錫的增速最快，上升接近53倍。

【大行點睇】去年底吹摩笛後股價升近五成 大摩再預計呢隻股30日內跑出？，請按【見下頁

中央一直在供需兩側嚴控樓市熱度，包括三道紅綫、限制房企融資等，但似乎仍無阻房企拿地的熱情。首季共有12家房企投入超過百億來拿地。

排首位的是綠城中國（03900），權益拿地總價達265.4億元。緊接其後，為保利發展、建發房地產、招商局蛇口工業區控股、融創中國（01918），均拿出逾200億元出來投地。

還有萬科企業（02202）、華潤置地（01109）、中國海外（00688）、綠地集團、碧桂園（02007）、新地發展（01030）等拿地規模都達百億。

 

【延伸閱讀】職場熱話：快踏入三十歲關口 猶豫應否轉行  網友熱烈回應，請按【見下頁

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記者：林衛

中國 綠城中國（03900） 融創中國（01918） 碧桂園（02007） 萬科企業（02202） 華潤置地（01109） 港股 賣地

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