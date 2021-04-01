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【台積電TSMC】台積電預告3年花1000億美元全球建廠　取消折扣變相加價、芯片緊張或至明年

股市 11:42 2021/04/01

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【台積電TSMC】台積電預告3年花1000億美元全球建廠　取消折扣變相加價、芯片緊張或至明年

芯片供應持續緊張下，全球晶圓代工龍頭台積電（美：TSM；台：2330）流出向客戶發出以台積電總裁魏哲家親筆簽名的信件，宣布取消「折價方案」1年至2022年底，變相將芯片造價加價。台積電同時向客戶承諾，未來3年會動用1,000億美元全球建廠、聘數千名工程師、購買土地與設備，改善台積電芯片的供應量。

早前台積電已傳出赴美國、日本建廠投資，分散不同地區製造芯片。台積電目前產能集中在台灣本土，近期生產受制於台灣旱情影響。

台灣水情吃緊減量供水 台積電、聯電等半導體廠啟動水車支援，可見【下一頁】

台積電落實明年美國投資「第二生產基地」 生產5納米晶片，可見【下一頁】

台灣傳媒引述來自芯片設計業界收到魏哲家署名的信件，考量未來新晶圓廠及產能大規模投資後，必須延後晶圓的折價計畫，從今年12月31日起延後4個季度，即是直到2022年底。外界憂慮，台積電舉動反映公司預期芯片供不應求情況或延續至明年底。

台積電在信件上提及，5G及高效能運算（HPC）需求帶動，市場出現結構變化，而且全球經濟改變，人們工作及生活型態都不同以往，推升半導體成為不可或缺的產品。

台積電表示，整體產能利用率拉升到 100%，仍無法滿足市場需求，未來 3 年預計將投資1,000 億美元提升產能，並進行先進製程研發與生產。

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編輯：麥德銘

美股 經濟 5G 台灣 台積電（美：TSM） 台積電 晶片

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