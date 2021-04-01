拜登「世紀難逢」振興經濟基建方案 預備與中國全球競爭

美國總統拜登公布2萬億美元基建方案，創造數以百萬就業機會，重振美國經濟，更形容為「世紀難逢」（once-in-a-generation）。方案主要涉及重建公路和寬頻網絡等大量基礎設施，及針對氣候危機作出相關措施應對，拜登明言方案是應對與中國的全球競爭。為應付基建方案開支，拜登擬於未來15年把企業稅率由21%提高至28%，並改變稅例堵塞企業避稅漏洞。

拜登（Joe Biden）周三公布《美國就業計劃》方案，將於未來8年內斥資2萬億美元振興經濟，包括修建基建設施、以及改用環保能源以應對氣候變化問題。

拜登表示，

基建方案是自二戰以來美國最大的就業投資，將創造數百萬個薪水穩定的就業機會，大力發展美國經濟，使我們更具競爭力，促進國家安全利益，並使我們處於有利地位，在未來數年和中國作全球競爭。 （It's the largest American jobs investment since World War II. It'll create millions of jobs， good paying jobs， it'll grow the economy， make us more competitive around the world， promote our national security interests and put us in a position to win the global competition with China in the upcoming years）

拜登相信，今次的基建方案有利美國往後50年發展，而且正是美國人在勝利的開端。

基建方案包括6,210億美元用於重建公路，道路及主要街道，以及改造全國1萬座橋樑現代化。為應對氣候危機及減少溫室氣體排放，方案擬於全國建立50萬個電動車充電站，拜登亦提議強制提高全國低碳電力的佔比，目標到2035年消除電網的碳排放，從而建立一個現代化及乾淨的電網。

此外，基建方案亦會針對建立全國高速寬頻網絡、協助民眾興建及翻新房屋、以及對國內半導體製造行業投資數十億美元等。

為應付基建方案開支，拜登打算於未來15年把企業稅率由21%提高至28%，同時改變稅例堵塞以企業於海外避稅漏洞。但拜登若希望通過基建方案，需在參議院獲足夠共和黨人支持。但外媒指，共和黨議員普遍反對加稅，同時亦有民主黨人對加稅持懷疑態度，通過方案或面對阻力。

責任編輯：郭麗明