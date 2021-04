拜登「世紀難逢」基建方案 預備與中國全球競爭

美國總統拜登公布2萬億美元基建方案,創造數以百萬就業機會,重振美國經濟,更形容為「世紀難逢」(once-in-a-generation)。方案主要涉及重建公路和寬頻網絡等大量基礎設施,及針對氣候危機作出相關措施應對,拜登明言方案是應對與中國的全球競爭。為應付基建方案開支,拜登擬於未來15年把企業稅率由21%提高至28%,並改變稅例堵塞企業避稅漏洞。

拜登(Joe Biden)周三公布《美國就業計劃》方案,將於未來8年內斥資2萬億美元振興經濟,包括修建基建設施、以及改用環保能源以應對氣候變化問題。

拜登表示,

基建方案是自二戰以來美國最大的就業投資,將創造數百萬個薪水穩定的就業機會,大力發展美國經濟,使我們更具競爭力,促進國家安全利益,並使我們處於有利地位,在未來數年和中國作全球競爭。

(It's the largest American jobs investment since World War II. It'll create millions of jobs, good paying jobs, it'll grow the economy, make us more competitive around the world, promote our national security interests and put us in a position to win the global competition with China in the upcoming years)