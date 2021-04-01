【支援出口商】港信保局延長10項支援措施　至2022年6月30日

為支援香港出口商在疫情下不穩的貿易環境中，拓展出口貿易市場，香港出口信用保險局宣布，延長去年4月9日推出的十項支援措施至來年6月30日，詳情如下：

(I)為「小營業額保單」保戶提供的支援措施：

1. 提供免費付貨前風險保障予受批核的買家，涵蓋所有香港信保局承保的市場。如受批核的買家在付貨前取消具約束力及有效的合同或倒閉，令保戶遭受損失，只要保戶已履行合同上的責任並符合保單上的條款，香港信保局會按保單條款作出賠償。 2. 上調已承保的買家信用限額20%，上限為五百萬元，涵蓋香港信保局承保的所有市場。 3. 延長保費付款限期一個月。 4. 增加保費折扣優惠，每名「小營業額保單」保戶所享有的折扣優惠由七折增加至五折。

(II)為全體保戶提供的支援措施：

5. 豁免所有保單年費。。 6. 一律增加所有獲審批的買家信用限額的付款限期至120日。 7. 豁免保戶因買家延長/更改付款條款而須繳交的所有額外保費。 8. 加快處理賠款安排，在收到相關文件後五天內完成處理一百萬元或以下的賠款個案。 9. 簡化程序，彈性處理買家付款困難個案。 10. 免費為保戶提供額外10個信用評估服務。

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此外，為支援香港出口商應對中美貿易糾紛帶來的挑戰，香港信保局於2018年6月推出特別支援措施，措施有效期至2022年6月30日。與此同時，信保局會繼續為香港註冊的出口商，提供於離岸出口貨物至海外買家的放帳風險保障。在現行政策下，保戶的保單也可伸延承保他們於中國內地或海外市場的子公司 3 與其當地或海外買家的交易。

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責任編輯：蘇穎琪