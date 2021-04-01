  • 29°C
香港時間 : 2021401日 (四) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支援出口商】港信保局延長10項支援措施　至2022年6月30日

商業 11:38 2021/04/01

分享：

為支援香港出口商在疫情下不穩的貿易環境中，拓展出口貿易市場，香港出口信用保險局宣布，延長去年4月9日推出的十項支援措施至來年6月30日，詳情如下： 

(I)為「小營業額保單」保戶提供的支援措施：

1.      提供免費付貨前風險保障予受批核的買家，涵蓋所有香港信保局承保的市場。如受批核的買家在付貨前取消具約束力及有效的合同或倒閉，令保戶遭受損失，只要保戶已履行合同上的責任並符合保單上的條款，香港信保局會按保單條款作出賠償。 
2.     上調已承保的買家信用限額20%，上限為五百萬元，涵蓋香港信保局承保的所有市場。
3. 延長保費付款限期一個月。 
4.  增加保費折扣優惠，每名「小營業額保單」保戶所享有的折扣優惠由七折增加至五折。 

(II)為全體保戶提供的支援措施： 

5.      豁免所有保單年費。。 
6.     一律增加所有獲審批的買家信用限額的付款限期至120日。 
7. 豁免保戶因買家延長/更改付款條款而須繳交的所有額外保費。  
8. 加快處理賠款安排，在收到相關文件後五天內完成處理一百萬元或以下的賠款個案。 
9. 簡化程序，彈性處理買家付款困難個案。 
10. 免費為保戶提供額外10個信用評估服務。 

【香港出口】2月份整體出口升30.4%　分析師看好上半年整體出口有雙位數增長

此外，為支援香港出口商應對中美貿易糾紛帶來的挑戰，香港信保局於2018年6月推出特別支援措施，措施有效期至2022年6月30日。與此同時，信保局會繼續為香港註冊的出口商，提供於離岸出口貨物至海外買家的放帳風險保障。在現行政策下，保戶的保單也可伸延承保他們於中國內地或海外市場的子公司 3 與其當地或海外買家的交易。

【香港出口】港2月出口貨值增長30.4%　升幅勝市場預期

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【品牌聯乘】GU夥UNDERCOVER推聯名系列　4月9日開賣新系列（多圖）
2021/03/31
【品牌聯乘】GU夥UNDERCOVER推聯名系列　4月9日開賣新系列（多圖）
【集體回憶】 可口可樂經典玻璃樽今年第二季退役　可樂迷收藏要注意（多圖）
2021/03/31
【集體回憶】 可口可樂經典玻璃樽今年第二季退役　可樂迷收藏要注意（多圖）
【消費優惠】The LOHAS康城開溜冰場 新張優惠報名送贈券
2021/03/31
【消費優惠】The LOHAS康城開溜冰場 新張優惠報名送贈券
【性別平等】富豪汽車宣布新福利政策　全球員工可享6個月帶薪育兒假
2021/03/31
【性別平等】富豪汽車宣布新福利政策　全球員工可享6個月帶薪育兒假
疫情 貿易 信用保險 香港

下一篇文章

【復活節】復活節留港消費多　家品及家電銷情最暢旺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抗疫商機】Raze中環開期間限定體驗店　全店買一送一
【抗疫商機】Raze中環開期間限定體驗店　全店買一送一
【限聚令放寬】戲院主題公園人數上限放寬至75%　酒吧派對房間仍須停業
【限聚令放寬】戲院主題公園人數上限放寬至75%　酒吧派對房間仍須停業
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【逆市開店】和牛燒肉一郎4月初登陸佐敦　設燒肉新幹線智能化送餐
【半導體】日本瑞薩電子因火災停工　向台灣廠商求助 冀接手部分訂單
【半導體】日本瑞薩電子因火災停工　向台灣廠商求助 冀接手部分訂單
【展覽恢復】第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」復活節開幕　設有多項節目及禮遇（多圖）
【展覽恢復】第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」復活節開幕　設有多項節目及禮遇（多圖）
【品牌聯乘】GU夥UNDERCOVER推聯名系列　4月9日開賣新系列（多圖）
【品牌聯乘】GU夥UNDERCOVER推聯名系列　4月9日開賣新系列（多圖）