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【招海外科技人才】拜登不延長特朗普H-1B簽證禁令　將有助紓解矽谷人才荒？

科技 11:15 2021/04/01

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隨著美國新任總統拜登上場，各科技大廠紛紛期待拜登放寬前總統特朗普對非移民工作簽證設下的嚴格規定，助引入更多海外頂尖人才，紓解矽谷人才荒問題。據美媒彭博（Bloomberg）日前引述知情人士報道，拜登不會延長針對特定臨時勞工的相關簽證禁令。

美國公民及移民服務局（USCIS）同時宣布已經完成首輪網上註冊的所有就2022財政年度提出的H-1B名額申請抽籤。並已經通知所有中籤的H-1B申請的僱主可以由今（1日）起為中籤的申請人遞交 H-1B申請。

USCIS在昨（30日）亦表示，2022財政年度的H-1B名額已全部爆滿，當中包括學士學位的H-1B名額，2萬名碩士或碩士以上高级學位的H-1B名額。

【反壟斷法】美司法部反壟斷負責人：拜登政府將繼續調查大型科企

【重返戰場】特朗普擬開創自家社交平台　料三個月內登場

事實上，美國科企長期使用H-1B簽證來聘請海外人才如工程師和IT專家等，每年約發放6.5萬個簽證，亦是行政令所波及的規模最大的簽證。惟美國前總統特朗普去年稱因疫情引發的經濟危機，更發布總統令，禁止持H-1B簽證和部分其他簽證的勞工入境美國，結果引來矽谷科技業不滿。自拜登上任以來，他們更一直向政府施壓，要求解除禁令。

【嚴防北京】美政府報告：採取措施防竊取AI技術　建數碼軍事訓練學院

責任編輯：張寶燕

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